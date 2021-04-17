يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الريان وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم السبت 17-4-2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

يخوض نادي الريان القطري مواجهة قوية أمام بيرسبوليس الإيراني، على ستاد بانديت جواهر لال نهرو في جوا، وعينه على تحقيق الانتصار الأول في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

على الجهة المقابلة، يأمل وصيف بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا “بيرسبوليس” في مواصلة عروضه القوية، بعد فوزه في الجولة الأولى على حساب “الوحدة” الإماراتي، بهدفٍ دون رد.

والتقى الريان وبيرسبوليس في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2017، وفاز الفريق القطري في مباراة الذهاب بنتيجة (3-1)، بينما انتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي (0-0).

وتذاع مباراة الريان وبيرسبوليس على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق السعودي “عائد العصيمي”، كما تذاع على قناة سبور سبورت التركية المتواجدة على القمر الصناعي تركسات على تردد 10970.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الريان وبيرسبوليس في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية وقطر، 21:00 بتوقيت الإمارات.

وأقيمت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم السبت، الوحدة الإماراتي مع جوا الهندي على ذات الملعب، في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

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