عاجل | الأهلي يحسم مشاركة محمد الشناوي في مباراة القمة

حسم النادي الأهلي مشاركة حارس مرماه “محمد الشناوي” في مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي ستلعب مساء غد الاحد 18 أبريل.

وقرر مدرب الأهلي بيتسو موسيماني خروج محمد الشناوي من حساباته في مباراة القمة، والاعتماد على الحارس الثاني “علي لطفي”، على أن يجلس مصطفى شوبير على دكة البدلاء.

وأصيب محمد الشناوي مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولم يشارك في تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، وغاب عن مباراة النصر بكأس مصر.

وكثرت الأقاويل خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مشاركة محمد الشناوي مع الأهلي أمام الزمالك، وأجرى قائد القلعة الحمراء عدد كبير من المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.

وأتت نتيجة جميع المسحات التي أجراها محمد الشناوي إيجابية مما حرمه من التواجد في الاستعدادات الأخيرة للنادي الأهلي، وبالتالي غيابه رسميًا عن اللحاق بمباراة القمة.