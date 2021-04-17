بث مباشر | شاهد القوة الجوية وباختاكور في دوري أبطال آسيا «يلا شوت»

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة القوة الجوية وباختاكور في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم السبت 17-4-2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

سيبحث نادي القوة الجوية العراقي عن تعوض خسارته في المباراة الأولى عندما يتقابل مع باختاكور الأوزبكي على ستاد مدينة الشارقة الإماراتية، التي تحتضن مباريات المجموعة الثانية.

وخسر القوة الجوية في الجولة الأولى أمام شقيقه الشارقة الإماراتي بهدفٍ دون رد، سجله “خالد باوزير” في الدقيقة (62)، من زمن الشوط الثاني.

في المقابل تعادل نادي باختاكور مع تركتور سازي تبريز الإيراني، في مباراة مثيرة وممتعة انتهت بثلاثة أهداف في كل شبكة.

ويتطلع باختاكور إلى تكرار تفوقه على القوة الجوية، حيث تواجه الفريقين في التصفيات التأهيلية (2) لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، وفاز الفريق الأوزبكي على نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتذاع مباراة القوة الجوية وباختاكور اليوم على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق السعودي “فهد العنزي”، كما تذاع على قناة سبور سبورت 2 التركية المتواجدة على القمر الصناعي تركسات على تردد 12245.

ويدير مباراة القوة الجوية وباختاكور الحكم اللبناني “حسين عيسى ابو يحيى”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت الإمارات.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم السبت، تراكتور الإيراني مع الشارقة الإماراتي على نفس الملعب في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

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