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الامارات | رين يصعد للمركز السادس في الدوري الفرنسي

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رين يصعد للمركز السادس في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق رين إلى المركز السادس في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما تغلب على أنجيه 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

وسجل الأهداف الثلاثة لفريق رين، جيريمي دوكو ومارتن تيريير وسيرهو جيراسي في الدقائق 45 و63 و90.

وارتفع رصيد رين إلى 51 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين أمام مارسيليا، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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