شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يركز على الكرات العرضية استعدادًا للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على الكرات العرضية خلال تدريبات الفريق الكروي الاول استعدادًا لمواجهة الاهلي في القمة 121 في الدوري الممتاز.

وطلب من حازم إمام، الظهير الأيمن، وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي، ظهيري الجانب الأيسر، ضرورة مراعاة الدقة في إرسال الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء باعتبار أن مروان حمدي أجاد في استغلالها خلال مواجهة تونجيت السنغالي بدوري أبطال أوروبا.