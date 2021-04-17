شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في الأهلي.. تأكد غياب الشناوي عن مباراة الزمالك بعد إيجابية مسحته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد خروج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، عن مباراة الزمالك القادمة في الدوري بعد ظهور نتيجة مسحة العينة الثالثة له.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك يوم الأحد ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخضع الشناوي لمسحة جديدة وسط تفاءل الجهاز الفني في الأهلي خاصة وان اللاعب يتدرب بشكل عادي وبلا أعراض إلا أن المسحة الثانية كانت إيجابية ليتأكد خروجه من الجهاز الفني.

وسيعتمد بيتسو موسيماني على علي لطفي في حراسة المرمى خلال مباراة الزمالك على ان يكون مصطفى شوبير الحارس البديل.

كان حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي، أكد أن موكله لا يعاني من أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى رغبته في اللعب ضد الزمالك.

وأضاف الحديدي: «الشناوي أجرى مسحة طبية ونتيجتها ستظهر غدًا في تمام الـ12 ظهرًا، واللاعب يتدرب في منزله حتى يكون جاهزًا».

كان الأهلي أعلن إيجابية مسحة محمد الشناوي يوم الثلاثاء الماضي.