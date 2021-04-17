شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ضد بيلباو في كأس إسبانيا.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق برشلونة بنظيره أتلتيك بيلباو مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس إسبانيا.

وتقام المباراة على ملعب «لاكارتوخا» في مدينة إشبيلي، وتنقلها قناة bein sports 1 premium في تمام التاسعة والنصف مساء.

سيراهن رونالد كومان على أفضل تشكيل له وكل شيء يشير إلى أنه سيتمكن من الاعتماد على جيرارد بيكيه، الذي أنهى الجلسة التدريبية الأخيرة دون مشاكل، بينما يغيب أنسو فاتي وكوتينيو ونيتو بسبب الإصابة.

وفي بيلباو لن يتمكن مارسيلينو من الاعتماد على أوير زاراجا أو بيرو نولاسكوي، بسبب الإصابة.

اقرأ أيضًا

الدوري الإنجليزي والمصري وكأس إسبانيا.. مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة

رئيس برشلونة: أثق في بقاء ميسي معنا

وقد يخوض برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست، أراخو، بيكيه، لينجليت، ألبا

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج

خط الهجوم: ميسي، جريزمان

أما تشكيل أتلتيك بيلباو المتوقع جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: كابا، ييراي ألفاريز، أنيجو مارتينيز، بالينزياجا

خط الوسط: دي ماركوس، فينسيدور، داني جارسيا، بيرينجير

خط الهجوم: ويليامز، راؤول جارسيا