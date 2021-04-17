شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو الزمالك في القمة عبر التاريخ.. صقر في الصدارة وظهور مميز لحسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الكرة المصرية، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الأحد ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وتعد مباراة الزمالك والأهلي من أهم مواجهات «الديربي» على مستوى أفريقيا والعالم، نظراً لقوة الفريقين والجماهيرية الكبيرة التي يتمتعان بها داخل وخارج مصر.

وشهدت مباريات القمة تألق العديد من النجوم على مدار التاريخ، حيث كانت ومازالت هذه المواجهة لها طابع خاص، نظراً لأهميتها الكبيرة لجماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية.

يستعرض الموقع الرسمي لنادي الزمالك هدافي الفارس الأبيض في مباريات القمة في جميع البطولات المحلية والقارية :

عبدالكريم صقر

يعد عبدالكريم صقر هو الهداف التاريخي لمباريات القمة على مدار التاريخ في جميع البطولات برصيد ١٧ هدفاً، بواقع ١٠ أهداف بقميص الأهلي، و٧ أهداف بقميص الزمالك.

مصطفى كامل طه

يبقى مصطفى كامل طه واحدا من أهم نجوم الزمالك في فترة الثلاثينات، حيث سجل ١٥ هدفا في مباريات القمة، ١٢ هدفا بالقميص الأبيض، وثلاثة أهداف بالأحمر.

جمال حمزة

سجل جمال حمزة ٩ أهداف في مرمى الأهلي طوال مشاركاته بالقميص الأبيض في جميع البطولات المحلية والقارية.

حسام حسن

تاريخ كبير صنعه حسام حسن في مباريات القمة، حيث سجل ٩ أهداف على مدار مشواره، بواقع ٥ أهداف مع الأهلي، و٤ أهداف مع الفارس الأبيض.

علاء الحامولي

حقق علاء الحامولي نجم الزمالك الأسبق تاريخا كبيرا في مباريات القمة، حيث أحرز ٨ أهداف مع الأبيض في شباك الأهلي.