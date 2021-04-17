شكرا لقرائتكم خبر عن قبل القمة .. موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الكرة المصرية، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الأحد ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويستعرض التقرير موقف الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة القمة :

الزمالك

يحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٣ نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض ١٤ مباراة، فاز في ١٠ مواجهات، وتعادل في ٣ مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

وسجل فريق الزمالك ٢٣ هدفاً كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه ٦ أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.

الأهلي

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام برصيد ٢٧ نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر ١١ مباراة، فاز في ٨ مواجهات وتعادل في ٣ مباريات.

سجل فريق الأهلي ٢٣ هدفاً بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه ٥ أهداف.