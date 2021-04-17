شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطمئن على مشاركة الشناوي في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاطمئنان على الحالة الصحية لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول، المصاب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وأجرى الخطيب اتصالا بالحارس المتميز لمعرفة إذا ما كان قادرًا على المشاركة في اللقاء من عدمه، فيما ينتظر أن يجري محمد الشناوي مسحة أخيرة قبل اللقاء للتأكد من سلامته تمهيدًا للدفع به في المباراة.

ويخشى موسيماني المدير الفني من عدم مشاركة محمد الشناوي، نظرًا لعدم وجود بديل له، بسبب الفارق الفني الكبير بينه وبديله، سواء على لطفي أو مصطفى شوبير.