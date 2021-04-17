شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يخوضون القمة لأول مرة بقميص الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للقاء الأهلي المقرر له غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد مباراة القمة المقبلة مشاركة وجوه جديدة في صفوف الزمالك لأول مرة في لقاء القمة أمام الأهلي.

مروان حمدي

ستشهد مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي الظهور الأول لمروان حمدي مهاجم الفريق القادم للزمالك في يناير الماضي من نادي المقاصة ويتطلع اللاعب لإثبات ذاته في اللقاء المقبل أمام الأهلي.

وكان مروان حمدي قد تألق مع الفريق في لقاء تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة برباعية مقابل هدف.

سيف الدين الجزيري

تعد مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي المقرر لها يوم الأحد هي الأولى للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم القلعة البيضاء بعدما انضم اللاعب للزمالك في يناير الماضي قادما من المقاولون العرب.

ويأمل سيف الدين الجزيري في أن تكون مباراة القمة المقبلة بمثابة شهادة ميلاده له أمام جماهير الزمالك.

حمزة المثلوثي

ستشهد مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي التواجد الأول للتونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق خاصة وأن اللاعب انضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

ويأمل المثلوثي في الظهور بمستوى متميز حال مشاركته في اللقاء المقبل أمام الأهلي في أول ظهور له.