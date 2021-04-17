شكرا لقرائتكم خبر عن الموقع الرسمي يستعرض تشكيل الزمالك في آخر قمة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الكرة المصرية، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الأحد ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الأخيرة التي جمعته بالأهلي في بطولة الدوري الممتاز بنسختها الماضية.

وشهدت المباراة ظهور فريق الزمالك بشكل أكثر من رائع تحت قيادة مدربه الحالي الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث سجل أهداف الأبيض في المباراة أحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، والبديل أسامة فيصل.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وشهد الشوط الثاني نزول كل من: محمد أوناجم، وكاسونجو كابونجو، وأسامة فيصل، ومحمد عبدالغني.