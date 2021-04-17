شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك في ثاني مواجهات الاتصالات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع نظيره الاتصالات في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت بصالة حسن مصطفى بأكتوبر في ثاني مواجهات الفريقين ببطولة دوري السوبر best of 5.

وكان الفريق قد حقق الفوز أمس الجمعة على الاتصالات بنتيجة 76/47 في المباراة الأولى بين الفريقين على صالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر.

ويقود الفريق فنيا المدير الفني الأسباني اجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا.تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا يفيد بقرار الجهات الأمنية بعدم إقامة مباراة الزمالك أمام المصرية للاتصالات في ربع نهائي دوري السوبر على الصالة المغطاة بالنادي.

وسبق وطلب الأمن من مسؤولي الزمالك بحسب الخطاب الرسمي بتغيير ملعب المباراة المقرر لها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى لربع نهائي دوري السوبر.

وأخطر مسؤولو الزمالك لجنة المسابقات باتحاد السلة باختيار ملعب الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر لاستضافة المباراة.