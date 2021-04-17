شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يطالب لاعبي الزمالك برد اعتبارهم أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الفوز على الأهلي في القمة 121 التي ستجمعهما، مساء الأحد، والمؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، ستكون بمثابة رد اعتبار للاعبين عن الخسارة في نهائي أفريقيا، ومن أجل مصالحة الجماهير البيضاء عن الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا.

وشدد شيكابالا، خلال جلسته مع اللاعبين، على ضرورة التركيز في اللقاء وعدم السماح للمنافس باستغلال الفرص التي تسنح لهم خلال اللقاء، لافتًا إلى أن المباراة تختلف عن أي مواجهة سابقة من لقاءات القمة.