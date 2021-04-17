شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : جنش «تميمة الحظ» في القمة لا يعرف الهزيمة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض الموقع الرسمي لنادي الزمالك تقريرًا مفصلًا نسشره قبل ساعات من مواجهة الأهلي المرتقبة في قمة الدوري أبرز خلال سجل مشاركات محمود جنش حارس مرمي الفريق الذي وصفه تقرير الموقع الرسمي بانه تميمة حظ الأبيض في القمة لأنه لا يعرف طعم الهزيمة أمام الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الكرة المصرية، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الأحد ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وفي هذا اللقاء يدخل محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق في حالة مشاركته في مواجهة القمة أمام الأهلي، يوم الأحد، باحثًا عن مواصلة أرقامه الإيجابية أمام الفريق الأحمر لاستكمال ما حققه من قبل.

وسبق لجنش أن شارك في 4 مباريات قمة أمام الأهلي، فاز في 3 لقاءات وتعادل في واحدة، وتلقت شباكه هدفًا وحيدًا.

ونستعرض تاريخ مواجهات حارس المرمى جنش أمام الأهلي

– المشاركة الأولى في نهائي كأس مصر حيث جاءت أولى مشاركات حارس مرمى الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر موسم 2014 /2015، وقام جنش بالحفاظ على نظافة شباكه في أولى مشاركاته بلقاءات القمة أمام الأهلي ليقود الزمالك للفوز بهدفين دون رد، أحرزهما باسم مرسي.

– المشاركة الثانية بالسوبر المصري حيث واصل جنش تألقه أمام الأهلي بالقمة في السوبر المصري موسم 2016/2017، والذي أقيم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحافظ جنش على نظافة شباكه مرة أخرى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ليصل بالزمالك إلى ركلات الترجيح، وقام بالتصدي لركلتي جزاء من مؤمن زكريا وصالح جمعة، فيما أطاح حسام غالي بالثالثة أعلى المرمى، ليقود جنش الزمالك لحصد لقب السوبر المصري.

– المشاركة في مواجهتي الدوري، حيث شارك جنش مع الزمالك أمام الأهلي بمسابقة الدوري في مباراتين، حقق الأبيض الفوز في واحدة، وانتهت الثانية بالتعادل السلبي.

في اللقاء الأول قاد جنش الزمالك للفوز بهدفين مقابل هدف على الأهلي في موسم 2017/2018، حيث شهد هذا اللقاء اهتزاز شباكه للمرة الوحيدة حتى الآن.

وفي اللقاء الثاني انتهى بالتعادل بدون أهداف بالدور الأول من موسم 2018/2019، باستاد برج العرب، في القمة التي أقيمت وسط الأمطار.