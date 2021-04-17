شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لـvar فى قمة الزمالك والأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على اختيار الحكم الدولى محمود عاشور حكما لـvar فى قمة الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وظهرت نتيجة مسحة كورونا الخاصة بالحكم الدولى محمود البنا، المرشح الأقوى لإدارة قمة الزمالك والأهلى، وجاءت سلبية، قبل المباراة المقرر لها التاسعة و النصف مساء غد الأحد بإستاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأجرى أكثر من حكم مسحة كورونا لاختيار طاقم القمة من بينهم، وعلى رأسهم محمد عادل ومحمد معروف وأمين عمر، ومحمود عاشور ومحمود ناجى المرشحين لحكم الفيديو.

فى سياق متصل، قرر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة حضور 50 فردا فى مباراة القمة 121 بين الزمالك والأهلى من مجلس إدارة الناديين، المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الناديين يخطرهم فيه بإرسال الأسماء المقرر تواجدها فى مباراة الغد بين الزمالك والأهلي.

الزمالك يحتل فى الوقت الحالي، صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 33 نقطة جمعها من خوض 14 مباراة، بينما يحتل الأهلى المركز الرابع فى الجدول، برصيد 27 نقطة بعد خوض 11 مباراة.

وخلت قائمة فريق الزمالك من أى اصابات، قبل خوض مباراة القمة 121 بجانب سلبية مسحة تحليل كورونا الخاصة بالفريق التى خضع لها اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى على هامش التدريبات الجماعية يوم الجمعة الماضي.

القمة 121 سيكون لها أهمية خاصة لأنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالي، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

وأكد كارتيرون للاعبى الزمالك أن الفوز على الأهلى سيجعل الكفة متساوية فى حال فوز الأحمر بكافة مبارياته المؤجلة، ويمنح الأبيض فرصة توسيع الفارق من خلال مواصلة الانتصارات وانتظار سقوط المنافس.