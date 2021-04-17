شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات الطائرة تحدد 5 مايو الزمالك وسبورتنج المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 5 مايو المقبل موعداً لإقامة المباراة المؤجلة بين الزمالك وسبورتنج، فى إطار الجولة السابعة عشرة بنهائيات الدورى للموسم المحلى 2020/2021.

وكان من المقرر إقامة هذا اللقاء أمس، الجمعة، إلا أنه تم تأجيله لارتباط فريق الزمالك بالسفر صباح اليوم إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية.

وغادرت صباح اليوم، السبت، بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية المقرر انطلاقها غدا. وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 18 حتى 28 أبريل الجارى بتونس كلا من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى إستيف هانت بدلا من سيف عابد .

واعتذر فريق الأهلى عن المشاركة فى هذه النسخة بالرغم من أنه حامل لقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.

ويتواجد فريق الزمالك للكرة الطائرة فى وصافة ترتيب الدورى المحلى برصيد 44 نقطة بعد الفوز على القناة فى المؤجلة الأخيرة بنتيجة 3 /0، ويتبقى له لقاء مؤجل أمام سبورتنج .

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدور الثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو المقبل، بعدما نجح الأهلى فى الفوز بقمة الدور الأول بنتيجة 3 /0 على صالة المقاولون العرب.