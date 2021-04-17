شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لمحمود البنا قبل قمة الزمالك والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت نتيجة مسحة كورونا الخاصة بالحكم الدولي محمود البنا، المرشح الأقوي لإدارة قمة الزمالك والأهلي، وجاءت سلبية، قبل المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأجرى أكثر من حكم مسحة كورونا لاختيار طاقم القمة، وعلى رأسهم البنا، ومحمد عادل ومحمد معروف وأمين عمر، ومحمود عاشور ومحمود ناجى المرشحين لحكم الفيديو.

فى سياق متصل، قرر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة حضور 50 فردا في مباراة القمة 121 بين الزمالك والأهلي من مجلس إدارة الناديين، المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الناديين يخطرهم فيها بإرسال الأسماء المقرر تواجدها في مباراة الغد بين الزمالك والأهلي.

الزمالك يحتل فى الوقت الحالي، صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 33 نقطة جمعها من خوض 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع فى الجدول، برصيد 27 نقطة بعد خوض 11 مباراة.

وخلت قائمة فريق الزمالك من أي اصابات، قبل خوض مباراة القمة 121 بجانب سلبية مسحة تحليل كورونا الخاصة بالفريق التي خضع لها اللاعبين وأفراد الجهاز الفني على هامش التدريبات الجماعية يوم الجمعة الماضي.

القمة 121 سيكون لها أهمية خاصة لأنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالي، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

وأكد كارتيرون للاعبى الزمالك أن الفوز على الأهلى سيجعل الكفة متساوية فى حال فوز الأحمر بكافة مبارياته المؤجلة، ويمنح الأبيض فرصة توسيع الفارق من خلال مواصلة الانتصارات وانتظار سقوط المنافس.