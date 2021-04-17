التعادل عنوان مواجهات كارتيرون وموسيمانى بعيداً عن قمة الأهلى والزمالك

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة التى تجمع القطبين الأهلي والزمالك فى التاسعة والنصف مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، الموافق السادس من شهر رمضان، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، فى أول مباراة تجمعهما عقب نهائي القرن الأفريقي فى نوفمبر من العام الماضي، والذى فاز به المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا لدوري الأبطال الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه.

مواجهات كارتيرون وموسيمانى بعيداً عن الاهلى والزمالك

وخاض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى مباراتين ضد الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك، وفاز فى لقاء وخسر الآخر وذلك حينما قاد موسيمانى صن دوانز الجنوب أفريقى للفوز على مازيمبى الكونغولى بقيادة كارتيرون بهدف دون رد في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا موسم 2014- 2015 ، وفى مباراة العودة نجح كارتيرون في الفوز على موسيمانى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موقف الأهلى والزمالك فى جدول الدوري قبل القمة

خاض الأهلي 11 مباراة من أصل 17 لقاء في الدور الأول، فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 أخرى ولم يتذوق طعم الهزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 5 أهداف فقط، ويتبقى للأهلي 6 مباريات وهي، أسوان والزمالك وسموحة وإنبي والمصري والجونة.

فيما خاض الزمالك 14 مباراة بزيادة 3 لقاءات عن غريمه التقليدي بالدوري، فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر واحدة، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويتبقى للفريق الأبيض 3 مباريات أمام، الأهلي، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي.

وحال فوز الأهلي في الثلاث مباريات المؤجلة سيرفع رصيده إلى 36 نقطة ويتقدم وقتها على الزمالك بعد التساوي في عدد المباريات التي تم لعبها.