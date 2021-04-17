شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة العطار لاعبة اليد: حلمى أكون "مصممة جرافيك" وبحب أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "حبيبة العطار" ، نجمة كرة اليد السابقة فى حراسة مرمى بنادى الشمس، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة حيث شاركت في العديد من البطولات على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم.



ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ النجرسكو.

من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ أحمد حلمى. من مطربك المفضل؟ تامر حسنى.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه مصممة جرافيك.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لأ مش بستخدم العنف.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

شيرين رضا.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟

مش شرط ولكن شخص رياضى أفضل طبعا.