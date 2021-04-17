شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 50 فردا لحضور مباراة الزمالك والأهلي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة حضور 50 فردا فى مباراة القمة 121 بين الزمالك والأهلي من مجلس إدارة الناديين، المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلي الناديين يخطرهم فيها بإرسال الأسماء المقرر حضورها فى مباراة الغد بين الزمالك والأهلي.

الزمالك يحتل فى الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 33 نقطة جمعها من خوض 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع فى الجدول، برصيد 27 نقطة بعد خوض 11 مباراة.

وخلت قائمة فريق الزمالك من أي إصابات قبل خوض مباراة القمة 121 بجانب سلبية مسحة تحليل كورونا الخاصة بالفريق التي خضع لها اللاعبين وأفراد الجهاز الفني على هامش التدريبات الجماعية الجمعة الماضي.

القمة 121 سيكون لها أهمية خاصة لأنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالي، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

وأكد كارتيرون للاعبى الزمالك أن الفوز على الأهلى سيجعل الكفة متساوية فى حال فوز الأحمر بكافة مبارياته المؤجلة، ويمنح الأبيض فرصة توسيع الفارق من خلال مواصلة الانتصارات وانتظار سقوط المنافس.