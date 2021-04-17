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الامارات | مفاجأة.. ميسي سيوقع عقدا جديدا مع برشلونة

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن اقتناعه بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق سيوقع عقدا جديدا للبقاء في النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي /33 عاما/ مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ، ولكن مستقبل اللاعب مع الفريق الكتالوني لا يبدو محسوما على الإطلاق في ظل المحاولات القوية من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي لضم اللاعب.

ورغم هذا ، يظل لابورتا حريصا ومصرا على إبرام عقد جديد مع ميسي ، الذي قضى كل مسيرته الكروية حتى الآن في "كامب نو" معقل برشلونة.

ويلتقي برشلونة فريق أتلتيك بلباو اليوم السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي.

ولدى سؤاله عن موقف ميسي ، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات سابقة ، من التجديد ، أجاب لابورتا في تصريحات إلى "ديبورتيس كواترو" : "كل شيء يسير على نحو جيد".

وأوضح : "سأفعل كل ما بوسعي وفي إطار إمكانيات النادي للإبقاء عليه. هذا هو ما نفعله. ميسي لديه حافز... إنه شخص استثئنائي ، وأنا على قناعة بأنه سيرغب في البقاء ببرشلونة".

ويتصدر ميسي قائمة هدافي حاليا برصيد 23 هدفا كما صنع ثمانية أهداف وذلك على مدار 28 مباراة خاضها مع برشلونة في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

وسجل ميسي 29 هدفا مع برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي حتى الآن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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