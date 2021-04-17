شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ معسكر القمة المغلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اليوم السبت في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراته المرتقبة أمام النادي الأهلي في قمة بطولة الدوري

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون الانتظام غلق المعسكر اليوم السبت استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

ورفض المدير الفني للزمالك الانتظام في معسكر مبكر، حيث فضل كارتيرون أن يختتم الفريق تدريباته غدا في الثالثة والنصف عصرا باستاد القاهرة قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي المقرر له مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.