شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: كريستيانو رونالدو سيغيب أمام أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة أتالانتا ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويلتقي يوفنتوس بنظيره أتالانتا غدًا الأحد على ملعب جيويس في مباراة تشكل صراع مراكز دوري الأبطال

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي: «رونالدو سيغيب عن لقاء أتالانتا بسبب مشاكل عضلية، سنحاول إعادته يوم الأربعاء».

وتابع: «مشكلة رونالدو العضلية حدثت بعد المباراة الأخيرة، إذ شعر بأنه غير قادر على المشاركة ولا نريد المخاطرة، لذلك فإن ديبالا سيبدأ المباراة».

ومن المقرر أن يخوض يوفنتوس مباراة الجولة الـ32 يوم الأربعاء المقبل أمام بارما.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفًا.

وكان البرتغالي قد شارك في 37 مباراة، وسجل 32 هدفًا وصنع 4 في جميع المسابقات.

وغاب رونالدو في 6 مباريات خلال الموسم الحالي عن الفريق، ولم يحقق البيانكونيري سوى الفوز في مباراتين وخسر واحدة وتعادل في 3.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 62 نقطة مقابل 61 لأتالانتا