شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سيدات تنس طاولة الزمالك يستعد لبطولة كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف فريق سيدات تنس الطاولة تدريباته اليوم السبت المقبل وذلك استعدادا لبطولة كأس مصر ومن المقرر بدء فعاليتها يوم 18 من مايو المقبل.

ويواجه فريق الزمالك كل من: جزيرة الورد والمعادى وسبورتنج والزهور والشمس ومصر للتأمين والنادي الأهلي. ويتم الإعداد للبطولة بتكثيف التدريبات الفنية ورفع معدلات اللياقة البدنية.

يذكر أن الفريق حقق المركز الثالث مؤخرا بالدورة المجمعة التي أقيمت على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وفاز الفريق بجميع مبارياته بالدور الثانى بينما خسر أمام النادي الأهلي بثلاثية نظيفة.

وتضم قائمة الفريق: فرح عبدالعزيز كابتن الفريق، هند فتحى، جنى سعد، وشهد سامح.

ويقود الفريق المدير الفني طارق حسن، وأمجد سليمان مدرب الفريق وإسلام سامى مدربا عاما، وأحمد حلمى مديرا إداريا.