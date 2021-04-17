شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوي بالزمالك تستعد بطولة البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد شهاب الدين طارق أحمد لاعب نادي الزمالك لألعاب القوى، للمشاركة في بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل بإسبانيا.

ويسعى اللاعب إلى الوصول لأعلى فورمة فنية وبدنية قبل إنطلاق البطولة، أملا في التتويج بالميدالية الذهبية.

ويخضع اللاعب لفترة تدريبات مكثفة في الفترة الحالية، حيث أنه يتدرب يوميا في تمام الساعة السادسة صباحا بالنادي.

والجدير بالذكر أن شهاب بدأ مسيرته الرياضية في عام 2013 على يد المرحوم عمر إبراهيم، وبعدها تدرتب تحت إشراف محمد سعيد، وحاليا يشرف عماد الدين على تدريبه.

وسبق لشهاب وأن حقق رقما قياسيا في سباق 400 م عدو ( 47.50) ثانية، كما أنه مصنف من أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم، كما سبق له وأن شارك في البطولة العربية وحصد الميدالية الذهبية، كما حصد الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للجامعات “الدرجة الأولى”.

وحصد شهاب 23 ميدالية في الفترة من 2016 حتى 2021، حيث توج بـ9 ميداليات ذهبية و14 ميدالية فضية في سباق 400م عدو، و200 م عدو، وسباق التتابع 4*400