شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة ليوسف أوباما مع الزمالك قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بغريمه التقليدي فريق النادي الأهلي في قمة الكرة المصرية، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويستعد اللاعب يوسف أوباما لمباراة القمة ليواصل تألقه هذا الموسم، إذ يعد من أبرز العناصر بفريق القلعة البيضاء.

اقرأ أيضًا

الأهلي والزمالك في الدوري.. اشتعال السخرية بين الناديين قبل قمة الأحد (صور)

لماذا لا يفوز الزمالك على الأهلي يوم الأحد؟

بلغة الأرقام، يعد أوباما هداف الفريق في الموسم الحالي،إذ سجل أهدافًا في مختلف البطولات التي شارك فيها الفارس الأبيض مؤخرًا، ورفع أوباما رصيده مع الزمالك في الموسم الحالي إلى 9 أهداف بواقع 7 أهداف في الدوري المصري الممتاز، وهدف في دوري أبطال إفريقيا وكذلك هدف في كأس مصر.

وكان آخر هدف سجله أوباما هوهدفه في شباك حرس الحدود، خلال مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

ويتصدر أوباما قائمة هدافي الزمالك بشكل عام خلال الموسم الحالي برصيد 9 أهداف، ويعد أكثر لاعبي الزمالك تسجيلاً للأهداف في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ضد النادي الأهلي غدًا الأحد في تمام التاسعة والنصف مساءً.