شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام : «امبراطور الزملكاوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الموقع الرسمي لنادي الزمالك بعيد ميلاد حازم حازم إمام لاعب الفريق السابق وعضو مجلس النواب.

ووصف الموقع الرسمي في تقرير نشره عن حازم إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ46، إذ إنه من مواليد 16 أبريل لعام 1975، بأنه إمبراطور الزملكاوية وانه أحد أفضل من أنجبتهم الكرة المصرية على مدار تاريخها، ليس لعبًا وأدائا فقط، إنما خلقًا ومهارة.

وجمع حازم إمام بين كل الصفات الفنية التي يتمناها أي ناد في الوطن العربي والقارة الإفريقية بأكملها، ما بين المهارة الفريدة والأستثنائية، ويملك القدرة على المراوغة بشكل غير متوقع وصناعة الفرص بسلاسة مثلما كان يعزف بيتهوفن سيمفونية موسيقية رائعة فهو كان يعزف منفردا بمهاراته ومراوغاته وأهدافه الحاسمة.

ويعتبر حازم إمام هو أسطورة مدرجات جماهير الزمالك وفارسها الأول، فقد جمعت كل جماهير الزمالك على عشقها له ليصبح أسطورة الرقم 14 في القلعة البيضاء.

مسيرة حازم إمام القائد الأسطوري للقلعة البيضاء كانت مليئة بالنجاحات حيث بدأت في منتصف التسعينيات حتى موسم 2008 وحقق خلالها العديد من البطولات مثل بطولة الدوري العام 3 مرات وبطولة كأس مصر (مرتين) وبطولة كأس السوبر المصري (مرتين) وبطولة دوري أبطال إفريقيا (مرتين) وكأس السوبر الإفريقي (مرة واحدة) وكأس السوبر المصري السعودي (مرة واحدة) وغيرها من الإنجازات التي لا تحصى.