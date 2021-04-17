شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم صلاح.. صحيفة إنجليزية ترشح 8 لاعبين للفوز بجائزة الأفضل في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزي عن القائمة المرشحة لجائزة جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2020-2021، بينهم محمد صلاح.

وقالت الصحيفة إن القائمة المرشحة ستعلن في نهاية إبريل الجاري، ورشحت 8 لاعبين للفوز بالجائزة بينهم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

ويحتفظ البلجيكي كيفين دي بروين بالجائزة عن الموسم الماضي، صانع ألعاب مانشستر سيتي سجل 13 هدفا وصنع 20 في الموسم المنصرم.

وجاءت القائمة كالآتي:

إلكاي جوندوجان – مانشستر سيتي

هاري كين – توتنام هوتسبير

برونو فيرنانديش – مانشستر يونايتد

روبن دياش – مانشستر سيتي

محمد صلاح – ليفربول

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في أول مواسمه مع الريدز في 2018 يبدو مرشحا حقيقيا للمنافسة على الجائزة مجددا، وسجل «مو» الموسم الجاري 19 هدفا في الدوري الإنجليزي.