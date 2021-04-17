شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يعترض علي إقامة مباراة سلة الزمالك والاتصالات بملعب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا يفيد بقرار الجهات الأمنية بعدم إقامة مباراة الزمالك أمام المصرية للاتصالات في ربع نهائي دوري السوبر على الصالة المغطاة بالنادي.

وطلب الأمن من مسؤولي الزمالك بحسب الخطاب الرسمي بتغيير ملعب المباراة المقرر لها اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى لربع نهائي دوري السوبر.

وأخطر مسؤولو الزمالك لجنة المسابقات باتحاد السلة باختيار ملعب الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر لاستضافة المباراة.