شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتينج يهزم الأهلي في دوري كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السلة للرجال بنادي سبورتينج على فريق النادي الأهلي في اللقاء اللذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيم اللقاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًا بين الفريقين، إلا أنها انتهت بفوز سبورتينج بنتيجة (75-74).

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يذكر أن الأمريكي دونوفان جاكسون شارك مع فريق سلة الأهلي لأول مرة منذ التعاقد معه الأسبوع الماضي.

وكان الأهلي قد قام بتوجيه الشكر إلى اللاعب أليكس يونج، قبل الإعلان عن ضم دونوفان جاكسون إلى صفوف الفريق؛ لاستكمال منافسات الموسم الجاري.