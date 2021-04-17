شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بكري يتقدم باعتذار رسمي لإدارة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم عبد الله بكري مدافع فريق الكرة بنادي بيراميدز باعتذار رسمي لإدارة النادي مشددا على تقديره الكامل للإدارة ولكل المنظومة.

وجاء في بيان اعتذار بكري:

أؤكد على تقديري الكامل لإدارة نادي بيراميدز واحترامي الشديد للإدارة ولكل فرد ينتمي لمنظومة بيراميدز الكبيرة.

ولا يقلل مني أن أتقدم بالاعتذار لإدارة النادي عن أي خطأ غير مقصود على الإطلاق، قد صدر مني في الفترة الماضية، وعليه فقد أبديت التزامي الكامل بقرارات الإدارة وتدربت وفقا للبرنامج الذي وضعته الإدارة الفنية للنادي للحفاظ على لياقتي البدنية، حتى أكون جاهزا تحت أمر نادي بيراميدز والجهاز الفني في أي وقت، وأن يكون لي دور إيجابي مع زملائي بالفريق، سواء شاركت في المباريات من عدمه وفقا للرؤية الفنية للجهاز.

وعلى ضوء مراجعة الذات والتعلم من أخطاء الماضي، أتمنى أن تتقبل إدارة بيراميدز اعتذاري وتتفهم طلبي وأن توافق على عودتي مرة أخرى للمشاركة مع الفريق، حيث أرغب في الدفاع عن قميص النادي في المباريات المحلية والقارية، أملا في تحقيق الحلم الكبير بحصد أول البطولات خلال الموسم الحالي.

وبناء على بيان الاعتذار الذي تقدم به عبد الله بكري والتزامه الكامل طوال الفترة الماضية بالبرنامج التدريبي الذي وضعه له الجهاز الفني، قررت الإدارة قبول اعتذار المدافع وقرر الجهاز الفني ضمه لقائمة مباراة غزل المحلة المحدد لها مساء اليوم في الدوري الممتاز.

كان بكري دخل في خلاف مع إدارة بيراميدز وكتب عددا من التدوينات اشتكى فيها من سوء المعاملة، قبل أن يعود ويعتذر عن التصريحات التي كتبها بعد ذلك.