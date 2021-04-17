شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يفوز الزمالك على الأهلي يوم الأحد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك في مباراة القمة المقررة غدًا الأحد على ملعب ستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتمنح مفارقة تتعلق بيوم الأحد تحديدًا أفضلية للنادي الأهلي على الزمالك خلال قمة الغد، إذ لم ينجح النادي الأبيض نهائيًا في تحقيق الفوز على منافسه الأحمر في القرن الجديد في أي مباراة جمعتهما أيام الأحد.

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وخاض الفريقان 12 مباراة في أيام الأحد منذ مطلع الألفية، فاز الأهلي في 9 منها بالإضافة إلى مباراة حسمها بركلات الترجيح في نهائي السوبر المصري موسم 2014-2015، فيما تعادل الفريقان في مباراتين فقط.

وفي 2005، حقق الأهلي الفوز على الزمالك ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجتي 2-1 و2-0، كما فاز على الفارس الأبيض أيضًا بنتيجة 2-0 في الدوري موسم 2005-2006، وأقيمت المباريات الثلاث في أيام الأحد.

في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2008، فاز الأهلي مجددًا على الزمالك 2-1 في يوم أحد، كما كرر الفوز في أحد آخر في السوبر المصري في العام نفسه بنتيجة 2-0 في يوم أحد أيضًا.

في عودة دور المجموعات 2008، نجح الزمالك أخيرًا في كسر سلسلة هزائمه المتتالية أمام الأحمر في أيام الأحد وخرج بنقطة التعادل بنتيجة 2-2، إلا أنه عاد مجددًا للخسارة أمام منافسه في الدوري خلال الموسم نفسه بالجولة الـ 10 بنتيجة 1-0 في يوم أحد كذلك.

مباريات الأحد استمرت بين الأهلي والزمالك في عام 2012 خلال دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، فتقابلا مرتين فاز الأهلي في الأولى بهدف نظيف وتعادلا في الثانية 1-1.

ومنذ 2012، خسر الزمالك 3 مباريات أقيمت أيام الأحد أمام الأهلي، أولها كانت في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا موسم 2013 بنتيجة 4-2 ثم السوبر المصري موسم 2014-2015 بركلات الترجيح 5-4، وأخيرًا في الجولة 34 من الدوري الممتاز موسم 2018-2019 بهدف نظيف.

ويعود آخر انتصار لنادي الزمالك على الأهلي في قمة أقيمت يوم أحد إلى عام 1999، وتحديدًا في الجولة 13 من الدوري المصري موسم 1999-2000، بنتيجة 2-1.