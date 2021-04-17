شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ«المصري اليوم»: الشناوي يقترب من العودة لتشكيل الأهلي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب الحارس الدولي محمد الشناوي من المشاركة أساسيًا مع الأهلي في المباراة المقرر أن تجمع المارد الأحمر مع الزمالك في قمة الدوري المصري.

وقالت مصادر مقربة من اللاعب لـ«المصري اليوم» إن الأهلي ينتظر مسحة اللاعب في ظل عدم شعوره بأي أعراض، والجهاز الطبي بالفريق يرجح سلبيتها، بما يعني أنه قد يكون مشاركًا وبشكل أساسي في المباراة.

كان حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي، أكد أن موكله لا يعاني من أعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى رغبته في اللعب ضد الزمالك.

وأضاف الحديدي: «الشناوي أجرى مسحة طبية ونتيجتها ستظهر غدًا في تمام الـ12 ظهرًا، واللاعب يتدرب في منزله حتى يكون جاهزًا».

كان الأهلي أعلن إيجابية مسحة محمد الشناوي يوم الثلاثاء الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك الأحد المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة 4 للدوري المصري.