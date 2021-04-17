شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: لاعب نكرة يسب حسن حمدي.. ما حدث في القمة مهزلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد وائل جمعة نجم الأهلي السابق، إدارة الكرة المصرية، وظهور اللاعبين في فيديوهات يسبون جماهير الأندية الأخرى ورموزها في إشارة لفيديو إمام عاشور، بعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الشباب.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: «لاعب نكرة يسب أساتذة بتاريخ عظيم في الكرة المصرية، ما حدث في مباراة الناشئين بين الأهلي والزمالك مهزلة تبين كم العشوائية في الكرة المصرية. لمدة عامين أو ثلاثة لا نعرف من يدير الكرة المصرية».

وأضاف جمعة: «لقد وصلنا للحضيض في إدارة الكرة المصرية عندما لا نستطيع اتخاذ قرارات بشأن لاعبين ناشئين، اللاعب (الذي لم يقم بتسميته في البرنامج) أخطأ وخطأه بين وواضح، ولو كان لاعبا في الأهلي كنت أول من سأذبحه».

واختمم تصريحاته: «لاعب نكرة في الكرة المصرية يسب أساتذة بتاريخ عظيم في الرياضة مثل حسن حمدي، من أنت لتسبهم؟ والغريب أن هناك من يدافع عن هذا التصرف الأحمق».