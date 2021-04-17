شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لمباراة الأهلي والزمالك ومخرج المباراة والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنقل الهيئة الوطنية للإعلام غدا الأحد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري من استاد القاهرة تحت شعار «لا للتعصب الكروي».

ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام البرامج الرياضية بعدم التعصب ورفع شعار «لا للتعصب» على الشاشة وفي التغطية وأن يتم نقل المباراة بحيادية تامة، وعدم إثارة جماهير الناديين أو بث روح الكراهية بينهما، والالتزام بالروح والأخلاق الرياضية وأن تكون المباراة نموذجا للرياضة المصرية يحتذى به.

واجتمعت نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري بإدارة البرامج الرياضية ومحمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى ووجهتهما إلى طرق معالجة تغطية المباراة ووجهت بأن تخرج بصورة حيادية للطرفين مع الالتزام بشعار «لا للتعصب»..

وأكدت المصادر أن المخرج أسامة الهواري سيقود فريق إخراج المباراة، مؤكدة أن الاستعدادات للمباراة التي تقام في التاسعة والنصف مساء الأحد بدأت منذ أيام، بتجهيز فرق الإخراج والبث، حيث تنقل المباراة سيارتي إذاعة خارجية، و 15 كاميرا، مربوطة بسيارة الفار، حتى تكون تحت تصرف حكم الفار، وسوف يتم بث المباراة على الترددين الأرضي وON TIME SPORT الفضائي.

ووجه محمد إبراهيم المشرف على البرامج الرياضية في التليفزيون المصري الشكر لحسين زين رئيس الهيئة ونائلة فاروق لتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لإخراج المباراة في أفضل صورة.