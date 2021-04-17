شكرا لقرائتكم خبر عن للإبقاء على صلاح .. ليفربول يفكر في بيع ماني وشراء ديمبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية إسبانية إن ليفربول بدأ التفكير في بيع السنغالي ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات القادمة، وتتجه لشراء أحد اللاعبين الذين سبق لهم اللعب والتألق مع يورجن كلوب.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» أن ساديو ماني قد يغادر صفوف ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الموسم المخيب للآمال الذي قدمه، خاصة النصف الثاني منه، ويسعى الريدز لتجديد دماء الفريق ببديل قوي لماني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول حدد عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني كبديل لساديو ماني.

واختتمت الصحيفة أن ديمبلي يرفض تجديد عقده مع برشلونة، ما يجعل الفريق الكتالوني يضع اللاعب الفرنسي في سوق الانتقالات القادمة، لعدم خسارة اللاعب مجاناً بعد نهاية عقده، كما أن رحيل صلاح سيسهل على الفريق تجديد عقد صلاح .