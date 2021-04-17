شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نقل جثمان الكابتن إبراهيم يوسف إلى القاهرة واللحظات الأخيرة قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الجنيد المنسق العام بنادى الصقر بتعز اليمنية، إن هناك ترتيبات خاصة لنقل جثمان الكابتن إبراهيم يوسف نجم غزل المحلة ومنتخب مصر الأسبق، والذى وافته المنية أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، من عدن إلى القاهرة، وذلك بالتعاون مع بعض أفراد أسرة المتوفى المتواجدين حاليا فى عدن، مؤكدا أن شوقي هائل رئيس النادي الصقر ورياض الحروى نائبه، يتواصلان مع الجهات الحكومية اليمنية المعنية مثل وزارة الصحة ووزارة الخارجية.

وأضاف الجنيد ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن السفارة المصرية حرصت على التواصل لحظة بلحظة مع إدارة نادى الصقر والصحة اليمينة لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان المتوقع وصوله مصر مساء اليوم أو صباح الغد على أقصى تقدير، وتم أستخراج شهادة الوفاة والتقرير الطبى الخاص بالكابتن واستكمال اجراءات تجهيز الجثمان والمصادقه عليها من وزارة الخارجية اليمنية.

أضاف الجنيد، أنه تم الترتيب والتنسبق مع الخطوط الجوية اليمنية لنقل الجثمان بالتنسيق مع السلطات المعنية فى مطار القاهرة .

وقال الجنيد: عمل الكابتن إبراهيم يوسف بنادى الصقر حوالى 3 أشهر، وعقب الانتهاء من عمله قرر التزجه للعاصمة اليمينة المؤقتة عدن لاستقلال الطائرة العائدة لمصر، الذى طالما عبر عن اشتياقه لها، وقبيل صعود الطائرة بحوالى 8 ساعات أبلغنا هاتفيا أنه يشعر بتعب ويحتاج طبيبا وعلى الفور تم نقله لمستشفى الجمهورية بعدن وعقب الفحوصات الطبية تبين إصابته بكورونا فأمضى حوالى 10 أيام فى وحدة العزل تحت الملاحظة الطبية المشددة، وسبق أن زاره وفد من وزارة الصحة اليمينة وأطباء بلا حدود للاطمئنان على تلقيه أعلى درجات العماية الطبية .

واستكمل الجنيد حديث لليوم السابع، قائلا:"بعد ذلك تم نقله لمستشفى آخر أمضى فيه أول 3 أيام من رمضان ثم توفى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث كان يعانى أمراضا مزمنة مثل الضغط".

وأوضح الجنيد أن هذه لم تكن المرة الأولى التى يعمل فيها الكابتن إبراهيم بنادى الصقر بل توالت زياراته المتقطعة من عام 2015 وشارك فى إعداد المنتخب لعدة بطولات وكانت تجمعه علاقة خاصة بالنادى واليمنيين .

وسبق أن أكد الوفد الطبي المكلف من وزير الصحة اليمنية للاطلاع على صحة مدرب نادي الصقر بتعز أن حالته الصحية مستقرة ويحظى بالرعاية الطبية الكاملة والاهتمام في مركز عزل حالات كورونا بمستشفى الجمهورية بعدن. وفق وكالة أنباء سبأ.

وكان وزير الصحة العامة والسكان اليمنى الدكتور قاسم بحيبح، كلف وكيل الوزارة الدكتور عبدالرقيب الحيدري، ومدير عام الطوارئ والإسعاف بالوزارة الدكتور منصور الحبيشي، بزيارة مركز عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الجمهورية بعدن، للإطلاع على وضع الكابتن المصرى إبراهيم يوسف.

وناقش الوفد الطبي مع مدير مركز العزل رئيس بعثة اطباء بلا حدود البلجيكي، الدكتور رافييل، حالة الكابتن إبراهيم يوسف الصحية، التي أكدت أنها في تحسن مستمر، مقارنه بحالته حينما اسعف إلى المركز ، وبذلت جهود حثيثة من الطواقم الطبية لتجاوز ذلك فى مواجهة الوباء.

وأشار وكيل وزارة الصحة عبد الرقيب الحيدري إلى توجيهات الوزير بمضاعفة الاهتمام والرعاية بصحة الكابتن إبراهيم وصحة جميع المرضى، في مركز العزل.

ومن جانبها سبق أن أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بيانا ، أكدت فيه أنها تتابع حالة لاعب منتخب مصر وغزل المحلة السابق، إبراهيم يوسف، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله في اليمن مدربا لفريق الصقر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، تواصلها بشكل مباشر مع أسرة الكابتن إبراهيم يوسف، وأن الوزارة في متابعة مستمرة لحالته.

وأضاف البيان، أن نقل الكابتن إبراهيم يوسف إلى مستشفى عدن جاء بناء على طلب المواطن اليمني المرافق له لاستكمال علاجه بها، كما أن الوزارة على تواصل دائم مع السفارة المصرية في الرياض التي يغطي عملها أيضا اليمن، والتي تتابع حالة الكابتن إبراهيم يوسف بشكل يومي وتعمل على توفير كل ما يحتاجه.