شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام الأهلى فى القمة 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأقرب للمشاركة أساسيًا فى مباراة القمة 121 أمام الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ويفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بين سيف الجزيرى ومروان حمدى لقيادة هجوم الفارس الأبيض أمام الأهلى، ليحظى الجزيرى بالنصيب الأكبر فى تلك المفاضلة ويقترب من التواجد فى التشكيل الأساسى بالقمة.

واعتمد كارتيرون على مروان حمدى فى مواجهات دورى أبطال أفريقيا التى ودعها الزمالك من دور المجموعات، كما كان يعتمد على سيف الجزيرى فى المواجهات المحلية لعدم قيده فى القائمة الأفريقية.

منح الفرنسى باتريس تعليمات خاصة لمهاجمى فريقه، من أجل تنفيذها فى حال غياب محمد الشناوي عن حراسة عرين مرمى الأهلى، حيث طلب من مهاجمى فريقه الاعتماد على التسديد من بعد، مع تكثيف الضغط على مرمى الأهلى فى غياب محمد الشناوي الحارس الأساسى، الذى لم يتحدد موقفه حتى الأن بسبب اصابته بفيرس كورونا، والعمل على الاختراق من الأطراف والوسط، وعدم الانكماش فى وسط الملعب.

وشدد المدير الفنى باتريس كارتيرون على لاعبى فريقه ضرورة العمل على استغلال غياب أحد أهم عناصر المارد الأحمر، وتكثيف الضغط على على لطفى، والذى سيكون تحت ضغط كبير قد يتسبب فى ارتكابه العديد من الأخطاء.