شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبي.. حسن مختار مدرب العمالقة انضم لمنتخب مصر من الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة في عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسمائهم تظل راسخة وصامدة في أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم في الذود عن مرماهم والاستبسال في تقديم أفضل مستوى فني لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبي في تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن الراحل حسن مختار أحد أشهر حراس ومدربي حراس المرمى في الكرة المصرية.

ولد حسن مختار، حارس الدراويش الأسطورى وحارس منتخب مصر ومدرب حراس الإسماعيلى والمنتخب القومى الأسبق، فى محافظة بورسعيد عام 1944، ومارس لعبة الكرة فى شوارع بورفؤاد، واصطحبه والده إلى مدرب الجمباز بهيئة بور فؤاد توفيق أبو حبابة وانضم للأشبال، ولعب للأشبال عام 1954 وتم تصعيده للفريق الأول عام 1961، وحرس مرمى القناة فى الدورة الصيفية بالإسكندرية، وانتقل من نادى بورفؤاد بعد أن هبط لدورى القسم الثانى ولعب للقناة بصفة رسمية.





انضمامه للمنتخب من المظاليمتم اختيار حسن مختار لتمثيل منتخب مصر عام 1966، وكان اللاعب الوحيد من أندية القسم الثاني، وحصل معه على بطولة أفريقيا عام 1969، وصعد حسن مختار مع القناة للدوري الممتاز عام 1967 .

الاحتراف في ليبيا وقطر

اتجه حسن مختار للاحتراف بليبيا فى نادى الزهرة، وعاد للإسماعيلى 1968، كما احترف فى قطر وحصل على الجنسية القطرية وحرس مرمى المنتخب القطرى الوطنى والعسكرى، وبعد انضمامه للنادى العربى تحول من اللعب إلى التدريب وكان أول مدرب لحراس المرمى فى النادى العربى وحصل معه على كأس الأمير بقطر، ثم عاد إلى القاهرة وانضم للجهاز الفنى للمنتخب بقيادة عبده صالح الوحش.

مدرب العمالقة

تولى تدريب 3 من الموهوبين فى حراسة المرمى، وهم "إكرامى وثابت البطل وعادل المأمور"، كما حصل مع المنتخب على كأس أفريقيا عام 1986.

تكريمه

حصل حسن مختار، على العديد من الأوسمة والأنماط وشهادات التقدير منها شهادة من مجلس الوزراء عام 1973، واللجنة الأولمبية عام 1973، ومن الاتحاد القطرى عام 1979، ومن نادى الشباب عام 1987، ومن نادى الشارقة عام 1992، ومن المقاولين العرب عام 2003، كما نال وسام الرياضة من الطبقة الثانية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970، ووسام الرياضة من نفس الطبقة عام 1973 من الرئيس الراحل السادات، كما تم تكريمه من الرئيس الأسبق حسنى مبارك عندما فاز المنتخب بكأس الأمم الإفريقية.

إنجازاته

أسهم مختار فى تحقيق إنجازات رياضية عديدة منها كأس أمير قطر، وبطولة الدورى الممتاز مع نادى الشارقة، والمركز الأول فى الدورى المصرى مع الإسماعيلى 1990، والفوز بكأس مصر.

تزوج حسن مختار من الفنانة رجاء الجداوي، حيث تحدثت الفنانة الراحلة عن قصة ارتباطها بحارس الإسماعيلي التاريخي خلال لقاء صحفى قديم، مؤكدة أنها التقته للمرة الأولى فى السودان أثناء مشاركتها فى مسرحية مع تحية كاريوكا بعنوان "روبابيكيا"، وكان يلعب مباراة هناك، وأثناء رحلة العودة إلى مصر صارحنى برغبته فى الزواج منى، لكننى ماطلته بحجَّة أنه تقدَّم لخطبتى 7 عرسان تم رفضهم جميعًا بسبب والدتها".

زواجه

تابعت: "عندما صارحت والدتى برغبة حسن فى الزواج منى، فوجئت أنها مرحّبة للغاية، واتضح أنها من أشد المعجبين به، ومتابعة جيدة لمباريات كرة القدم.. ليتم الزواج فى فترة قصيرة للغاية، وأشارت إلى أنها لم ترتدِ فستان الزفاف، بل ارتدت ملابس عادية".

وقالت الجداوى عن مختار: "من أفضل الرجال الذين عرفتهم بحياتى، فرغم جديته فى الحديث والتعامل مع الآخرين، إلا أنه يملك قلبًا حنونًا دافئًا، كما أنه يحب أسرته وعائلته بشكل كبير".