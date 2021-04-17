شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه لـ"الخليج 365" بعد إجراء عملية الركبة: "سأعود أقوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي و منتخب مصر ، متابعيه ، بعد إجراءه لعملية الرباط الصليبي مساء الخميس في إنجلترا، حيث قال تريزيجيه لـ ”الخليج 365”:"راض بقضاء الله ، وأتمني من الجميع الدعاء لي بالعودة للملاعب سريعاً ،مؤكداً":سأعود أقوي".

وكان النجم محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول، السبت الماضى، فى منافسات الدورى الإنجليزى، وأصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع الكسندر ارنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

تابع تريزيجيه في تصريحات خاصة: "أن الإصابة قضاء وقدر، وكان يطمع في التواجد مع فريقه بالدوري الإنجليزي لمساعدة زملائه في تحقيق الإنتصارات والتواجد في مركز متقدم بالدوري، ونفس الأمر التواجد مع منتخب مصر في شهر يونيو للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022"، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للعودة سريعا للملاعب.