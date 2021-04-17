شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة غزل المحلة مع بيراميدز بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق غزل المحلة، نظيره بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على ستاد غزل المحلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى الجولة الثامنة عشرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

بيراميدز ودوامة الكونفدرالية

ويعيش بيراميدز، دوامة من التراجع بعد الخسارة من الرجاء المغربى ذهاباً بهدفين دون رد وبثلاثية دون رد فى الإياب بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ترتيب غزل المحلة وبيراميدز فى جدول الدوري

ويحتل غزل المحلة، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى ثمانية لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أحمد حمدى حكماً لغزل المحلة وبيراميدز

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة غزل المحلة أمام بيراميدز، إلى الحكم أحمد حمدي ويعاونه كلاً من حاتم علام ومحمد أبو رحال والحسن النعماني، وحكم فيديو مصطفى مدحت و مرو عايد مساعد حكم فيديو.

غياب رمضان صبحى عن مواجهة غزل المحلة

غاب رمضان صبحى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة غزل المحلة بسبب إيقاف اللاعب بعد حصوله على ثلاثة إنذارات، ومن المنتظر أن يعود لقائمة بيراميدز المحلية بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى.

وضمت قائمة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي. خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر. خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - جون أنطوي.

خالد عيد يبحث عن الاستفادة بالمؤجلات لتحسين وضع الفلاحين بالدوري

وشدد خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة، على لاعبيه ضرورة الاستفادة بالمباريات المؤجلة لتحسين وضعهم فى جدول الدورى، لاسيما أمام بيراميدز الذى يقدم مستوى متراجع بالفترة الأخيرة، مطالبا بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة الليلة لمواصلة مشوار الزحف نحو المراكز المميزة بجدول المسابقة.

ردولفو طمعان فى استعادة ذاكرة الانتصارات

من جانبه طالب الأرجنتينى رودولفو أرباراينا المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبى فى المسابقة مع إغلاق صفحة بطولة الكونفدرالية مؤقتا، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التى ظهرت فى المباريات الأخيرة للفريق.