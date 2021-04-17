شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. ماهر همام يتحدث عن أول 24 ساعة رعب في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وقال ماهر همام في تصريحات سابقة: "انتقلت للأهلى مقابل كورتين وطقم فانلات، وحينما دخلت غرفة ملابس القلعة الحمراء لأول مرة.. كنت مندهش.. حاسس بالرعب في أول 24 ساعة.. بقيت مش عارف اتصرف".

وتابع: "كنت أبص هنا ألاقى الخطيب.. وأبص الناحية التانية ألاقى جمال عبد العظيم، أتلفت الناحية التانية ألاقى إكرامى لحد ما صلاح حسنى قالى تعالى اهدى كده واقعد عشان تستوعب اللى انت فيه".

وكشف نجم الأهلي السابق عن أول مباراة له مع الأحمر ، قائلاً: أول مباراة رسمية مع الأهلى كانت فى الأسبوع 18 سنة 1976 أمام فريق الطيران وفاز وقتها الأهلى 1/0 وسجل هدف المباراة الوحيد محمود الخطيب.