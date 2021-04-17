شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محمد الشناوي من المشاركة مع الأهلى أمام الزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلي خلال الساعات _ وربما الدقائق_ المقبلة مصير محمد الشناوى حارس مرمى الفريق من المشاركة فى مباراة الزمالك غداً، الأحد، فى الدوري المصرى بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

الجميع في الأهلي يتابع حالة الحارس الدولي الذى يُعد أحد أهم نقاط القوة فى الفريق وصمام الأمان فى القلعة الحمراء، لذا يتابع موقفه جمهور المارد الأحمر بشغف.

الشناوي تحدث خلال الساعات الماضية مع أعضاء فى الجهاز الفني للأهلي ومسئولين في النادى عن حالته الجيدة وعدم معاناته من أى آثار سلبية لفيروس كورنا.

وشدد الشناوي على أنه لا يعاني من أية أزمات صحية بسبب كورونا ولياقته جيدة، لكن المشكلة فى أن نتيجة المسحات التى أجراها على مدار الأيام الماضية جاءت إيجابية.

ويأمل محمد الشناوي والجميع في الأهلي أن تظهر نتيجة آخر مسحة سلبية وهو ما سيتضح خلال الساعات، وربما الدقائق، المقبلة.

حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي قال أن نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها الحارس تأجلت حتى بعد ظهر اليوم، السبت، من قبل المعمل الذى أجرى المسحة للشناوي.

وقال الحديدي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن نتيجة المسحة ستظر بعد ظهر اليوم السبت، مشيرا إلى أنه من الصعوبة التكهن بالمسحة قبل ظهور نتيجة العينة التي خضع لها اللاعب، باعتبار أن نتيجة المسحة ستحدد موقف اللاعب من المشاركة في مباراة القمة ضد الزمالك.

وأشار الحديدي إلى أن الشناوي أجرى مسحة طبية أمس، وكان ينتظر ظهور النتيجة بعد منتصف الليل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لحسم موقفه من الانضمام لمعسكر الأهلي في القمة 121 أو خروجه من الحسابات الفنية.