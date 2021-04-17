عمر مرموش يواصل تألقه مع سانت باولي ويسجل في فورتسبورجر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أحرز النجم المصري الشاب عمر مرموش لاعب سانت باولي الألماني المعار من فريق فولفسبورج، هدفاً لفريقه في شباك فورتسبورجر، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني.

وافتتح مرموش أهداف فريقه في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، بعدما ركض بالكرة من بعد منتصف الملعب بقليل، حتى وصل إلى حدود منطقة جزاء الفريق المنافس، وأطلق تسديدة قوية، اصطدمت بالمدافع وسكنت شباك حارس فورتسبورجر.

ويتقدم فريق سانت باولي على فورتسبورجر بثلاثة أهداف نظيفة خلال أحداث الشوط الأول من عمر المباراة.

ورفع مرموش إجمالي أهدافه مع فريق سانت باولي إلى 7 أهداف في 16 مباراة لعبها مع الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بألمانيا.