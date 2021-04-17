"ما حدث مهزلة".. تعليق ناري من وائل جمعة رداً على واقعة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتقد وائل جمعة قائد منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، تصرف إمام عاشور لاعب وسط الزمالك وما قام به على هامش ازمة مباراة الأهلي والزمالك مواليد 99.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إيقاف إمام عاشور 12 مباراة بسبب مشاركته وعدد من زملائه بتوجيه السباب لعدد من رموز النادي الأهلي.

وقال وائل جمعة في تصريحات لبرنامج "Hitara Show" عبر "يوتيوب "ما حدث عقب مباراة الأهلي والزمالك مواليد 99 مهزلة في حق الكرة المصرية وإدارة الكرة المصرية، ما حدث يوضح كم العشوائية التي تدار بها الكرة، لا يوجد لوائح أو انضباط أو نظام يؤدي للنجاح".

وواصل "لا نعلم من يدير الكرة في مصر، وصل بنا الحال لعدم قدرتنا على اتخاذ قرارات وعقوبات في مباراة للناشئين، أساس النجاح هو حسن التنظيم والإدارة، اللجنة المسؤولة عن إدارة الكرة في مصر لا تستطيع اتخاذ قرار واضح بخصوص مباراة ناشئين".

وصرح "لاعب أخطأ، الدنيا كلها منقسمة حول العقوبة، بغض النظر عن الأهلي أو الزمالك، هذا اللاعب أخطأ، لو كان من الأهلي لكنت ذبحته، وللأسف هناك من يدافع عن هذا التصرف، لا يوجد حرص على سلوكيات اللاعبين".

وشدد "لاعب نكرة في الكرة المصرية خرج ليسب أساتذة ورموز للكرة المصرية وأصحاب تاريخ عظيم وأولهم حسن حمدي، من أنت لتسب حسن حمدي ورموز النادي الأهلي، وللأسف هناك من يدافع عن هذا التصرف الأحمق، من لاعب لم يفعل أي شيئ للكرة المصرية بعد".