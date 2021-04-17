تقارير: ليفربول يرغب في بيع ساديو ماني.. ولاعب برشلونة البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، أن أيام ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي باتت معدودة في صفوف النادي الأحمر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ساديو ماني قد يغادر صفوف ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن الموسم الحالي لساديو ماني، مُخيب للآمال، مما يجعل فريق الريدز في التفكير في بيع اللاعب السنغالي بجدية خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ليفربول حدد عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، كبديل لساديو ماني.

واختتمت الصحيفة، أن ديمبلي يرفض تجديد عقده مع برشلونة، مما يجعل الفريق الكتالوني يضع اللاعب الفرنسي في سوق الانتقالات القادمة، لعدم خسارة اللاعب مجاناً بعد نهاية عقده.