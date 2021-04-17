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حال الفوز بالليجا أو الأبطال.. تقارير: لاعبو ريال مدريد يرفضون المكافأت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن لاعبو الإسباني، رفضوا الحصول على مكافأت في حالة فوز النادي الملكي بلقب أو .

ووفقاً لصحيفة "ABC" الإسبانية، فإن لاعبو ريال مدريد أبلغوا فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، برفضهم الحصول على مكافأت في حالة الفوز بلقب الليجا أو دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن النادي سيوفر 30 مليون يورو بعد رفض اللاعبين مكافأت في حالة الفوز بالبطولتين.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لملاقاة نادي الإنجليزي، كما يحتل النادي الملكي وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطة عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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