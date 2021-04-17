حارس أرمينيا بيلفيلد يفضل "دكة" نادي عالمي عن البقاء مع فريقه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لم يستبعد ستيفان أورتيجا حارس مرمى فريق أرمينيا بيلفيلد الألماني لكرة القدم، الانتقال لنادي عالمي حتى ولو كان سيصبح حارسا بديلا.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" اليوم السبت قال أورتيجا -28 عاما- :"في النهاية لديك حياة مهنية واحدة".

وعند سؤاله عن شائعة وجود محادثات بشأن انضمامه لفريق بايرن ميونخ ليكون حارسا بديلا لمانويل نوير، وكيف سيتوافق هذا مع مطالبته الدائمة باللعب، قال أورتيجا :"إذا انتقلت لميونخ، ستتاح لي الفرصة للفوز بالألقاب، ستتاح لي فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا، وربما سألعب بعض المباريات مع فريق عالمي".

وأكد:"إذا طرق نادي مثل بايرن او ريال مدريد بابي، سوف يتعين أن اتعامل مع هذا الأمر. لماذا يتعين علي أن استبعد بشكل قاطع التواجد مع مثل هذه الكوكبة من النجوم، والتي ربما لن ألعب معها العديد من المباريات؟".