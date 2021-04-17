يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج في الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم السبت 17-4-2021، لحساب الجولة 29.

تصعبت مهمة فولفسبورج في المنافسة على تحقيق لقب الدوري الالماني لأول مرة منذ عام 2009، بعد الهزيمة التي مني بها أمام فرانكفورت بنتيجة (4-3)، في الجولة الماضية.

ورغم ذلك، يعد موسم فولفسبورج ناجحًا حتى الآن حيث يتواجد في المركز الثالث بجدول الترتيب وفي رصيده 54 نقطة، ويتطلع الكثيرين لمشاهدته اليوم عندما يستقبل بايرن ميونخ على ملعبه “فوكسفاجن أرينا”.

ولم يعرف فولفسبورج الخسارة على ملعبه فوكسفاجن أرينا في آخر 13 مباراة بمسابقة الدوري الالماني، (تعادل 4، فاز في 9)، وعلى الأقل، سيسعى اليوم للحفاظ على هذا الرقم الإيجابي.

في المقابل، يعد ظهور بايرن ميونخ أمام فولفسبورج اليوم هو الأول بعد خروجه المؤلم من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان رغم فوزه بهدفٍ دون رد، حيث كان الفريق البافاري قد خسر في لقاء الذهاب بنتيجة (3-1).

وتعادل بايرن ميونخ في الجولة الماضية أمام يونيون برلين، ورغم ذلك لا يزال في صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن لايبزيج الذي تعادل أمس أمام هوفنهايم لحساب الجولة الحالية.

وتنقل مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما تنقل على قناة بي تي سبورت الإسبانية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

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